nella scorsa stagione ha segnato 17 gol. Più di, più di: è stato il miglior marcatore della. Oggi va in tribuna perché, secondo, si è macchiato di una responsabilità gravissima: ha partecipato alla sconfitta per 6-1 contro ilun’onta per la storia giallorossa e per l’epopea dell’allenatore portoghese. Il fatto che in quella partita l’attaccante spagnolo abbia giocato solo il primo tempo, e sia stato sostituito sul 2-1, conta zero:. Al pari di(anche lui uscito sul 2-1), di(rimasto in campo fino al 3-1), di. Servonoper giustificare la disfatta? Eccoli: quattro ragazzi tra i 20 e i 24 anni.Contro il. I rossoneri hanno segnato un gol con, poi hanno raddoppiato grazie a un rigore generoso, chiamiamolo un, per un presunto fallo disullo stesso Ibra. Ma il campo dice che, non solo nel possesso palla (che a volte può essere effimero) bensì anche nella qualità della manovra, nella costruzione delle azioni offensive, nella solidità difensiva. La gara è finita nelle mani della Roma quando, a metà ripresa, c’è stata, pure questa però viziata da un errore dell’arbitro il quale non ha fischiato un fallo disuche ha preceduto di qualche secondo il secondo giallo dato al francese. E’ stato in quel momento, in undici contro dieci, che i giallorossi sono emersi;Alla fine della partita, Mourinho ha trovato. Che è sì di livello modestissimo e ha sicuramente sbagliato in occasione della gara contro il Milan, ma non è stato lui a determinare la sconfitta di una formazione - quella giallorossa - in evidente difficoltà. Eppure: “Non parlo altrimenti mi squalificano”.Ormai la linea diè tracciata in modo chiaro:E’ triste che un grande allenatore quale lui è, o comunque, stia arrivando a questo punto per giustificare le sconfitte. Finora ilo seguono, così comeMa per quanto tempo crederanno ai suoi@steagresti