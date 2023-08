Nuova cessione in vista per il Lione. Karl Toko Ekambi, centravanti camerunese sarà il prossimo giocatore a trasferirsi in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell'Abha. Dopo il rientro dal prestito al Rennes, Laurent Blanc lo aveva messo nella lista degli "indesiderati" e così il club ha forzato la cessione: nelle casse del Lione arriveranno 1,7 milioni di euro, il giocatore - che è già arrivato nel Paese asiatico - firmerà un contratto biennale.