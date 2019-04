La Juventus Under 15 di mister Valenti sfida e batte lo Spezia a Vinovo. A segno è andato nuovamente Turco, autore di una doppietta, seguito da Hasa su rigore. Ecco il tabellino.



JUVENTUS UNDER 15-SPEZIA UNDER 15 3-0



MARCATORI: 24' pt. Turco (J), 28' p.t. Turco (J), 16' s.t. rig. Hasa (J)



JUVENTUS (4-3-1-2): Daffara; Piras (20' s.t. Ghiardelli), Nobile, Antolini (23' s.t. Nastasa), Blesio; Valdesi (20' s.t. Dellavalle) Pellitteri (23' s.t. Elefante), Hasa, Doratiotto (20' s.t. Dodien); Orlando (14' s.t. Mbiokwu), Turco (23' s.t. Morleo). A disp. Scaglia, Dellavalle, Morleo, Dodien, Nastasa, Condello, Elefante, Mbiokwu. All. Valenti.



SPEZIA (4-3-1-2): Dido; Santochirico (20' s.t. Ratti G., Nicolini, Salerno, Ivani; Lippo (20' s.t. Sabatini), Mulattieri, Bonaccorsi; Deloriè; Felline (11' s.t. Berni), Donati (30' s.t. Marquilie). A disp. Ratti S., Marquilie. All. Mingazzini.



ARBITRO: Miletto di Bra



AMMONITI: 15' s.t. Santochirico (S), Nicolini (S), 38' s.t. Nobile (J)