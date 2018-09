Juventus e Genoa si fermano sull'1-1, dividendosi il bottino nella terza giornata di campionato Under 17. Ecco le pagelle de ilBianconero.com:



Raina 6 - Non può nulla sulla rete di Diakhate, per il resto pomeriggio tranquillo

Lamanna 5,5 - Qualche buco dietro lo lascia, esce a fine primo tempo (1' st. Fontana 6,5 – Il centrocampo bianconero guadagna dinamismo con lui in campo. (38’ st.Dragusin sv. )



Riccio 5,5 – Soffre un po' i movimenti degli attaccanti del Genoa. Un suo fallo evitabile porta al gol del vantaggio del Grifone.



Spina 6 – Anche lui a volte balla ma è più risoluto negli anticipi rispetto al compagno di reparto.



Verducci 6 - Buona ripresa dopo un primo tempo un po' sulle montagne russe.



Sekulov 6 – Prima frazione disordinata, nella ripresa qualche buon inserimento.



De Winter 6,5 - Parte regista davanti alla difesa, quando entra Zanchetta si sposta in posizione di terzino destro. Ordinato.



Zanchetta 6,5 – Buon dinamismo, tanti inserimenti e un rigore guadagnato.



Brentan 7 – Lucido. Usa sempre la testa e sa quando arretrare di qualche metro per dare ordine alla manovra bianconera. Gli serve forse un po' più di continuità dentro la partita. Esce acciaccato. (38’ st. Spitale sv)

Starrantino 6 – Vivacissimo ma ha il torto di sbagliare un gol clamoroso nel primo tempo (20' st. Poppa 6 – Entra e prende subito palo, sfortunato.)



Lipari M. 7 – Si vede subito che con le sue accelerazioni può mettere in difficoltà la statica difesa del Genoa. Nella ripresa propizia l’azione del rigore che poi realizza. (9' st. Da Graca Agostini gli dice di no).



All. Pedone 6,5 – Nel primo tempo la Juve si affida soprattutto alle ripartenze ma nella ripresa pur concedendo qualcosa dal punto di vista fisico i suoi mettono alle corde il Genoa, trovano il gol del pari e potrebbero portare a casa anche la vittoria. Lo stesso però vale dalla parte opposta perché il Grifone riparte bene nei secondi 45’. Un punto a testa, giusto così.



Genoa (4-3-1-2): Agostino; Dellepiane, Lipari S., Mirabelli (Cavalli), Izzo; Zanoli (25' st. Maglione), Turchet, Besaggio; Colombo (Rancati); Diakhate; Conti (25' st. Fossati). A disp: Kjozniak, Mukas, Di Razza, Mora, Nesci, Rancati. All. Luca Chiappino



Di Lorenzo Bettoni, inviato a Vinovo