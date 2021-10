Tre su tre: la Nazionale italiana Under 19 chiude nel migliore dei modi il suo Qualifying Round e, dopo aver centrato con una giornata di anticipo il passaggio all’Élite Round, completa gli impegni del proprio raggruppamento con la terza vittoria su tre gare disputate.



A Gornja Radgona, contro i padroni di casa della Slovenia, i ragazzi di Nunziata si impongono per 3-1, dando subito nei primi venti minuti la sterzata decisiva al confronto: al 7’ un’autorete di Zajsek sblocca il confronto e 12 minuti più tardi è Fabbian a regalare il doppio vantaggio agli Azzurrini. L’espulsione di Casadei a dieci minuti dall’intervallo consente agli Sloveni di giocare in superiorità numerica per oltre un’ora di gioco, ma nella ripresa è Gntonto (56’) ad arrotondare ancora di più il punteggio per l’Italia (0-3). Nel finale di gara il sigillo di Bunic (84’) serve solo a rendere meno amara la sconfitta per i padroni di casa.



In primavera gli Azzurrini saranno attesi dall’Élite Round, questa volta con vista sulla Slovacchia, dove dal 18 giugno si disputerà la fase finale degli Europei.







Gruppo 12, risultati e classifica finale



Mercoledì 6 ottobre

ITALIA-Lituania 2-0

Islanda-Slovenia 3-1



Sabato 9 ottobre

ITALIA-Islanda 3-0

Slovenia-Lituania 1-1



Martedì 12 ottobre

Slovenia-ITALIA 1-3

Lituania-Islanda 1-2



Classifica: Italia* 9 punti, Islanda* 6, Lituania e Slovenia 1



*Qualificate all’Élite Round