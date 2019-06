Federico Guidi volta pagina. A poco più di quaranta giorni dall'inizio dell'Europeo Under 19 in programma in Armenia, l'ex ct ha risolto consensulamente il contratto con la Federazione (QUI). L'allenatore è diretto verso la panchina del Gubbio, che ha chiuso l'ultima stagione a un passo dai playoff nel girone B di Serie C. Per Guidi si tratterebbe della prima esperienza in una panchina di una prima squadra, dopo un passato da allenatore delle giovanili della Fiorentina e dell'Empoli. A Gubbio andrebbe a sostituire Giuseppe Galderisi che nel maggio scorso ha risolto il contratto col club.



CHI VA ALL'EUROPEO? Capitolo Nazionale: chi sarà il ct all'Europeo? Nomi concreti ancora non ce ne sono, probabilmente potrebbe sbloccarsi qualcosa al rientro del coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi dal Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in questi giorni in Polonia.