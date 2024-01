Under 19: il 2024 inizia con un'amichevole con la Spagna. I convocati di Corradi

La Nazionale Under 19 inizierà il suo 2024 il giorno 17 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano affrontando in amichevole i pari età della Spagna (mercoledì alle ore 14.30 in diretta streaming sul sito della FIGC). Sono 21 i calciatori convocati da Bernardo Corradi per il raduno che inizierà domenica 14 gennaio. Fra le novità il difensore dell’Inter Giacomo Stabile che è alla sua prima chiamata con l'Under 19.



Il test, un remake della semifinale dell'ultimo Europeo vinto dagli Azzurrini allora di Bollini (3-2 il risultato) è propedeutico per la seconda fase di qualificazioni al prossimo Europeo che vedrà i ragazzi impegnati in Italia (sede da definire) dal 20 al 26 marzo contro Scozia, Repubblica Ceca e Georgia. In palio c'è un posto nella fase finale in programma a luglio in Irlanda del Nord.



L’elenco dei convocati

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Christian Corradi (Hellas Verona), Raphael Kofler (Sudtirol), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Giacomo Stabile (Inter), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelé (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese).



Staff – Tecnico: Bernardo Corradi; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Marco Montini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Andrea Redler e Paolo Manetti; Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapista: Giuliano Gepponi; Segretario: Aldo Blessich.