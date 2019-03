Nella prima giornata del girone di qualificazione agli Europei Under 19 (fase finale in programma a luglio in Armenia) l'Italia ha impattato contro il Belgio: 2-2 il risultato maturato allo stadio Euganeo di Padova, con gli azzurrini del CT Federico Guidi raggiunti due volte. I gol italiani portano la firma di Salvatore Esposito (del Ravenna, in prestito dalla SPAL) al 4' e di Giacomo Raspadori del Sassuolo al 26'. Al 23', sul risultato di 1-0, il talento juventino Nicolò Fagioli ha fallito un rigore. Più preciso dal dischetto invece Lois Openda (Bruges) autore delle due reti belghe, entrambe su penalty, al 25' e al 52'.



Con lo stesso punteggio, hanno pareggiato stamattina Ucraina e Serbia. I prossimi impegni dell'Italia saranno sabato 23 (ad Abano Terme) contro la selezione ucraina, e martedì 26 (di nuovo a Padova) contro quella serba. Entrambi i match alle ore 15.