Under 19 - Amichevole



Italia-Olanda 0-2



GOL: 30' p.t. Milambo, 13' s.t. Slory.



ITALIA: Calligaris; Magni, Manè, Diop, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Longoni, Spinaccè, Delle Monache. (A disp. Magro, Milani, Ripani, Domanico, Chiarodia, Onofrietti, Parravicini, Bolzan, Quieto, Franzoni, Marin, Turco). All. Corradi.



OLANDA: Klaverboer; Blokzijl, Van de Blaak, Huijsen, Agougil; Slory, Vos, Land, Milambo; Rijkhoff, Banzuzi. (A disp. Rovers, Bultman, Van Duijl, Symons, Meijster, Kalokoh, Van den Heuvel, Van de Haar, Misehouy, El Dahri, Van der Veen). All. Visser.