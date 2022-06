Giornata di vigilia per l'Italia Under 19, che domani affronterà l'Inghilterra nella semifinale dell'Europeo di Categoria. Il ct Carmine Nunziata carica così la squadra: "Affronteremo una squadra fisica e tecnica, che fa un calcio tattico giocando in modo ordinato. Ma anche noi siamo forti, e dovremo dimostrare le nostre qualità".