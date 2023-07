Nei giorni bui della tremenda eliminazione precocedi Paolo Nicolato tutti iche hanno accompagnato ilhanno riportato alla mente isfumati e ci hanno fatto ripiombare in un incubo e in una caccia al colpevole a cui ha fatto subito seguito l'enneisma ricerca della ricetta giusta per la rivoluzione. Quell'Under 21, costruita male e mandata in campo peggio, era riuscita in un colpo solo addirittura a cancellareconquistata dall'Italia diin Argentina e a gettare un'ombra lunghissima sull'Europeo Under 19 che stava per iniziare con una pressione enorme sulle spalle dell'Italia Under 19 di Alberto Bollini.Sono passati ormai 16 giorni da quei nefasti pensieri eche, 20 anni dopo l'ultima volta sono tornati ad alzare la coppa diventando Campioni d'Europa. Merito fra gli altri proprio di, capace di creare un gruppo solido e in gradi di divertirsi con il pallone, che ha ricavato da un gruppo di ragazzi poco celebrato (quello dei 2004, l'annata più provata dallo stop dei campionati per colpa del covid) un trionfo che non può che farci sorridere.Sì perché separtecipa alle final 8 dell'Europeo, selo vince e searriva a giocarsi alla pari la finale di un Mondiale,e anzi, è in salute alla sua base, mentreLa differenza fra un successo e una sconfitta in campo è spesso e volentieri fatta da episodi, ma se le tue selezioni giovanili arrivano sempre a competere più che alla parti con le altre più quotate, significa cheMolti dei ragazzi che, già dall'Under 17 e ancor più in Under 19, gli Azzurrini si trovano ad affrontare spesso e volentieri sono già aggregati alle proprie prime squadre, molti giocano anche, alcuni addirittura con costanza e continuità. In Italia quel passaggio è per larghi tratti, ma spesso e volentiri i top club si ritrovano a faticare nel piazzare i propri talenti in prestito in Serie C o Serie B , senza che in cambio venga chiesta la luna.Spesso, inoltre, le difficoltà a bilancio spingono i club ada incassare sul mercato e non come un potenziale investimento per il futuro. La creazione delle squadre B (su cui solo Juve e Atalanta stanno puntando) non può essere l'unica soluzione.