Buona vittoria dell'Italia Under 20 di Alberto Bollini, che grazie al 2-1 al Portogallo conquista i tre punti che valgono il primo posto nell'Elite League. Un successo firmato dalle reti di Faticanti e Bonfanti: "Una vittoria meritata di un gruppo che ha lavorato molto bene in questi 10 giorni - ha detto il ct Bollini - che si aggiunge a un'altra prova superlativa come quella in Inghilterra. Abbiamo giocato contro un ottimo Portogallo, arrabbiato anche nell'agonismo. Siamo stati bravi a saper soffrire ma allo stesso tempo ad alzare il ritmo e il palleggio, cercando il gol con il gioco".



IL BIS DOPO L'EUROPEO - Quarto successo consecutivo dopo quelli con Repubblica Ceca, Polonia e Inghilterra. Molti dei protagonisti della vittoria di oggi sono gli stessi che in estate hanno vinto l'Europeo Under 19 battendo proprio il Portogallo in finale.