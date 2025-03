UEFA via Getty Images

Under 20, vola l'Italia di Corradi: 3-0 alla Turchia, segnano un giocatore dell'Inter e uno del Milan

un' ora fa



L’Italia Under 20 ha battuto con un netto 3-0 i pari età della Turchia nell'ultima giornata, andata in scena al Pendik Stadyumu di Istanbul, dell'Elite League. Gli Azzurrini di Corradi salgono così al secondo posto in classifica con 13 punti, a -1 dall’Inghilterra e superano la Germania, terza con 12 punti.



L’Italia ha sbloccato il risultato al 34' con il centrocampista dell’Inter, Thomas Berenbruch, ha raddoppiato con l’attaccante della Fiorentina, Maat Daniel Caprini, e chiuso la contesa col tris di Kevin Zeroli del Monza, in prestito dal Milan.