Ecco le parole di Massimo Ambrosini, capo-delegazione dell'Italia Under 21, nell'intervallo del match contro la Croazia: "La squadra ha fato bene anche in altre occasioni, oggi i ragazzi hanno fatto bene dall'inizio alla fine. Poi viene sempre premiato ciò che fai. Bisogna considerare anche l'atteggiamento degli avversari. Questa squadra ha attitudine, ha sempre voglia. Poi la partita vive di tanti momenti, richiede determinate situazioni. La squadra sta facendo bene.



Le nuove leve? I giocatori bravi e forti ci sono, e qualcuno inizia a mettere minuti nei propri club, è una fortuna per il movimento. Alcuni sono nel circuito della Nazionale maggiore? Il discorso andrà fatto anche in considerazione mondiale under 20, sono tante le considerazioni. I Zaniolo, i Kean, nessuno se li aspettava. Sono problemi in più da gestire, ma siamo tutti felici che ci siano questi problemi."