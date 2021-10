Continua la marcia di avvicinamento verso l’Europeo Under 21, in programma nel 2023, per i ragazzi di Paolo Nicolato. Dopo le prime due vittoriose partite interne del girone F, gli azzurrini sono chiamati alla prima trasferta sul campo della Bosnia. Secondi gli esperti, la vittoria dell’Italia si gioca a 1,40, con il segno «X» proposto a 4,40 mentre sale a 6,20 la vittoria interna dei bosniaci. Nonostante Tonali e compagni nelle prime due partite del girone abbiano ottenuto altrettanti “clean sheet”, per i bookie il Goal, in quota a 1,79, è leggermente avanti al No Goal, a 1,85. Vale invece 7,20 volte la posta lo 0-1, risultato dell’ultimo precedente in terra bosniaca datato 2010. Un pareggio per 1-1 si trova in quota a 8,20 con il successo dei padroni di casa per 2-1 quotata a 19.