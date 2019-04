Luigi Di Biagio, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under-21, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, aprendo lo stage del 29 e 30 aprile che vedrà coinvolti svariati giocatori in vista dell'Europeo che si giocherà in Italia. Presenti anche il CT della Nazionale A, Roberto Mancini, e quello dell'U-20, Paolo Nicolato.



IDEA DI GIOCO CONDIVISA CON NAZIONALE A - "Più che il modulo, abbiamo idee simili. Parliamo spesso di come vogliamo giocare, il confronto con Roberto e Paolo è continuo. Quello che ci preme di più è far crescere i ragazzi al di là dei moduli, sono più importanti i principi. Noi cerchiamo di preparare i ragazzi in funzione della Nazionale maggiore"



ALL'ESTERO - "Qui quando sbagliano una partita vengono messi da parte, all'estero no. Noi chiediamo di insistere sui ragazzi, anche se a volte gli allenatori vedono in loro qualcosa in meno rispetto allo straniero. Noi dobbiamo dargli la possibilità di sbagliare" GIOCARE BENE - "Se si giocano bene dieci partite, otto si vincono. Non sempre è così: quando si vincono partite sporche, si è sempre una grande squadra. Ognuno ha la sua verità"



EUROPEO UNDER-21 - "Formula difficilissima, siamo una grande squadra. Il nostro obiettivo era lanciare le Under, le concorrenti hanno grandi referenze. Mancini ha l'imbarazzo della scelta nello scegliere i nostri ragazzi, il risultato finale sarebbe la ciliegina sulla torta. Dobbiamo arrivare in fondo, non mi nascondo. Ma siamo consapevoli delle problematiche legate alle altre squadre"



DEADLINE PER CONVOCATI UNDER-21 - "Priorità è Nazionale A, coloro che avranno il doppio impegno arriveranno il 12 giugno, e dovremo incastrare le convocazioni al 13 maggio con l'Under-20, incastrando anche con i play-off e i play-out. Stiamo cercando di condividere le convocazioni. Non possiamo fare nomi perché le situazioni cambiano".