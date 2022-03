Dalle ore 12 di domani, martedì 22 marzo, saranno messi in vendita i biglietti per Italia-Bosnia ed Erzegovina, gara valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 in programma martedì 29 marzo allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (fischio d'inizio alle 17.30). I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.it e vivaticket.it. Sono previste tariffe ridotte per gli Under 12 e per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card.



Gli Azzurrini di Nicolato sono al secondo posto del Gruppo F a quota 13 punti, uno in meno della Svezia ma con due gare in più da disputare. Prima della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina a Trieste, dove è imbattuta nei quattro precedenti (2 vittorie e 2 pareggi), la Nazionale Under 21 riprenderà il cammino nelle qualificazioni europee venerdì 25 marzo a Podgorica contro il Montenegro.