Dopo il ko contro il Portogallo di venerdì, l'Italia Under 21 torna in campo contro la Francia in preparazione dell'Europeo di categoria di giugno del prossimo anno. Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio vanno a caccia del riscatto a Besancon contro i pari età transalpini. Non ci saranno Barella, Cutrone e Depaoli, out per infortunio: chiamati al loro posto Tumminello e Cassata. La Francia di Sylvain Ripoll arriva dal ko la Svizzera in amichevole ma è a un passo dalla qualificazione a Euro 2019: Les Blues guidano il gruppo 9 a punteggio pieno dopo 7 turni, undici in più rispetto alla Slovenia a tre turni dal termine. L'ultimo precedente tra le due squadra risale al 2016, quando la Francia si impose con il risultato di 1-0 grazie a una rete di Cornet.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FRANCIA (4-1-4-1): Bernardoni; Rosier, Gelin, Gnagnon, Niakhaté, Tousart, Aouar, Nkunku, Bamba, Grandsir, Dembelé. A disposizione: Larsonneur, Prévot, Alakouch, Boscagli, Diakhaby, Maxime López, Ntcham, Del Castillo, Karamoh, Terrier. All. Ripoll.



ITALIA (4-3-3): Montipò; Calabria, Luperto, Mancini, Dimarco; Murgia, Locatelli, Valzania; Verde, Bonazzoli, Parigini. A disposizione: Scuffet, Plizzari, Adjapong, Bonifazi, Capradossi, Petretta, Romagna, Pezzella, Scamacca, Capone, Tumminello. All. Di Biagio.



LA CRONACA:



27' - Ci prova Aouar che , dopo aver ricevuto palla da Grandsir, controlla e dai 25 metri calcia verso la porta. La sua conclusione termina di poco alla destra di Montipò.



20' - Francia vicina al raddoppio: conclusione improvvisa di Rosier da limite dell'area di rigore, che termina di poco alta sopra la traversa.



12' FRANCIA IN VANTAGGIO - La formazione di Ripoll sblocca il risultato con un colpo di testa di Dembelé che, tutto solo all'interno dell'area di rigore, batte Montipò. Splendida la palla di Aouar, che pesca il compagno all'altezza del dischetto del rigore con un cross morbido.​



7' - Calabria va via sulla destra e mette al centro per Murgia, che arriva a rimorchio e prova a concludere con il destro in porta; il centrocampista della Lazio non colpisce bene il pallone, con la palla che finisce vicino la linea laterale.



1' - Il direttore di gara Paul Tierney fischia l'inizio della sfida. Si parte!