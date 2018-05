L'Italia Under 21 perde per infortunio due perni dello scacchiere di Gigi Di Biagio. Patrick Cutrone ha infatti subito un risentimento muscolare mentre Depaoli ha avuto un riacutizzarsi del problema che aveva accusato con il Chievo nel finale di stagione. Al posto della punta del Milan è stato convocato Marco Tumminello, alla prima chiamata in Under 21.



Ecco il comunicato:

"I calciatori Patrick Cutrone e Fabio Depaoli lasciano il ritiro della Nazionale Under 21. L'attaccante del Milan ha riportato un risentimento muscolare durante la gara amichevole contro il Portogallo disputata venerdì scorso; il centrocampista del Chievo Verona a causa del persistere dei problemi legati all'infortunio riportato nel club di appartenenza. "In vista della gara amichevole di domani contro la Francia, in programma domani a Besancon (ore 21.00), il Tecnico Luigi Di Biagio ha convocato l'attaccante del Crotone Marco Tumminello (prima convocazione in Under 21)".