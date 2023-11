La sfida decisiva del girone. L'di Carmineè chiamata all'impegno più complicato delche si terranno in Slovacchia:allo stadio Turners Cross di Cork la rivale contro cui cercare la quarta vittoria consecutiva è l'del ct Jim. Nella classifica del girone gli Azzurrini sono primi con 10 punti, Norvegia e Irlanda seconde a 9, Lettonia a 7, Turchia a 6 e San Marino a 0, con tutte le squadre che hanno giocato quattro partite, tranne Lettonia e San Marino che ne hanno disputate cinque; dopò stasera mancheranno cinque gare, per qualificarsi direttamente alla fase finale l'Italia deve arrivare prima nel Gruppo A oppure essere una delle migliori tre seconde sui nove gironi all'italiana in cui sono ripartite le 52 nazionali europee, altrimenti dovrà passare dagli spareggi. Gli uomini di Nunziata sono reduci dal 7-0 a San Marino, mentre i Boys in Green arrivano dal ko contro la Norvegia: chi vince è primo nel gruppo.Keeley; Grehan, Lawal, MacNulty; Curtis, Healy, Adeeko, Roughan; Phillips; Armstrong, Emakhu. A disp. Brooks, Abankwah, Adaramola, Carty, Gilsenan, Kenny, Murphy, O'Neill, Springett. All. Crawford.Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Bove, Prati, Ndour; Fabbian; F. Esposito, Gnonto. A disp. Zacchi, Ambrosino, Bianco, Csadei, Fazzini, Ghilardi, Guarino, Koleosho, Turicchia. All. Nunziata.Coppola (It), Ndour (It), Emakhu (Ir), Lawal (Ir)Irlanda 9, Norvegia 9, Lettonia 7, Turchia 6, San Marino 0.Termina il primo tempo sull'1-1.Giallo anche per Lawal, per un intervento su Gnonto.Calcio di rigore perfetto da parte dell'attaccante del Leeds, che spiazza Keeley: l'Italia si porta sull'1-1.: fallo di mano di Lawal in area, su tiro da fuori di Gnonto, penalty netto.Ammonito Emakhu, per un brutto fallo su Ndour.Altra occasione per l'Irlanda: MacNulty colpisce di testa su angolo, palla fuori.Ammonito anche Ndour, per un brutto pestone su Curtis.Ancora Armstrong, ancora fuga sulla destra e cross per Phillips, che stavolta colpisce un difensore dell'Italia.Ammonito Coppola per un fallo tattico sullo scatenato Armstrong, che se n'era andato di nuovo.I padroni di casa vanno in gol dopo una bella azione di Armstrong sulla sinistra, cross in mezzo e buco clamoroso in difesa degli Azzurrini: Curtis manca la sfera, Phillips invece è lesto e in girata batte Desplanches, centrando il primo gol in nazionale.Gran palla filtrante di Prati per Gnonto, che a tu per tu con Keeley calcia fuori. Che occasione!Emakhu ci prova da posizione defilata, palla alta sulla traversa.Match al via.