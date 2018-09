Under 21 - Amichevole



Italia-Albania 3-1

GOL: 27' Dimarco (I), 91' Vrioni (A), 93' Murgia (I), 94' Parigini (I)



ITALIA: Audero; Depaoli (56' Calabria), Mancini (57' Romagna), Luperto (76' Marchizza), Dimarco; Locatelli (56' Murgia), Mandragora, Pessina: Orsolini (67' Parigini), Cutrone (40' Cerri), Vido (76' Cassata). (A disp. Scuffet, Montipò, Pezzella, Valzania, Bonazzoli, Adjapong). All. Di Biagio.



ALBANIA (4-5-1): Selmani; Kryeziu (86' Ndreu), Tafa, Kumbulla, Hakaj (79' Ndau); Sulejmanov (46' Abazaj), Bare (79' Shefiti), Selahi (​69' Zejnullai), Mucolli (46' Ramadani), Ademi (86' Nuriu); Vrioni. (A disp. Kastrati, Maloku, Cuni, Hebaj, Doka). All. Bushi.



ARBITRO: Tschudi (Svizzera).