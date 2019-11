Dopo il netto 3-0 rifilato all'Islanda l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato continua la corsa alle qualificazioni agli Europei 2021. Gli Azzurrini sono ancora imbattuti con 10 punti all'attivo, e hanno l'occasione di agganciare in vetta l'Irlanda impegnata invece contro l'Irlanda. Cutrone e compagni scendono in campo a partire dalle 18.30 al Massimino di Catania, ma c'è grande attesa per Moise Kean in difficoltà all'Everton e obiettivo di mercato di tanti club italiani.



19.15 RESTA A RISCHIO - La palla in questo momento rimbalza, ma male, sul terreno di gioco. L'attesa resta alta, con l'arbitro, la signora Frapard che continua a prendere tempo. La gara resta a rischio rinvio.



18.30 GARA A RISCHIO RINVIO - Ha piovuto tanto a Catania nelle ultime ore e la gara è a forte rischio rinvio per impraticabilità del campo. La decisione finale sarà presa alle 19 con un nuovo sopralluogo.



FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Del Prato, Ranieri, Sala; Carraro, Locatelli, Zanellato; Cutrone, Kean, Pinamonti.

Armenia (4-1-4-1): Aslanyan; Mkrtchyan, Khachumyan, Daniielian, Grigoryan; Movsesyan, Bichakhchyan, Khamoyan, Melkonyan; Hovhannisyan



Arbitro: Frappart (Francia).