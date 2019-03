Altra chiamata per la Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio, che cerca conferme e risposte nel percorso verso l'Europeo di categoria, in programma in Italia a giugno, nella partita amichevole in programma al Benito Stirpe di Frosinone alle 18.30 contro la Croazia di Nenad Gracan: dopo il pareggio ottenuto in amichevole contro l'Austria giovedì scorso e dopo le due sconfitte consecutive contro Inghilterra e Germania, gli Azzurrini sono chiamati ad una risposta nel match contro i croati dell'ex Milan Halilovic. L'ultima vittoria risale al 15 ottobre 2018, con il successo casalingo contro la Tunisia. Sfida senza punti né trofei in palio: il match deve essere per l'Italia Under 21 e per Di Biagio, che nelle 48 partite della sua gestione ha ottenuto 23 vittorie e 15 pareggi, un utile rodaggio in vista del grande appuntamento in programma tra tre mesi. Gli Azzurrini, inseriti in un girone comprendente anche Polonia, Spagna e Belgio, dovrebbero essere protagonisti ma le ultime uscite lasciano qualche dubbio in merito.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ITALIA (4-3-3): Audero; Calabria, Romagna, Bastoni, Pezzella; Locatelli, Mandragora, Murgia; Orsolini, Cutrone, Parigini. Ct: Di Biagio



CROAZIA (4-3-3): Croazia (4-3-3): Posavec; Uremovic, Katic, Bosancic, Sosa; Basic, Sunjic, Ivanusec; Halilovic, Jakolis, Majer. ​Ct Gracan



ARBITRO: Dankert (Ger)



h 18.30 Frosinone: Under 21, Italia-Croazia 2-0 - 22' Bastoni (I), 26' Locatelli (I)







LA CRONACA: 26' RADDOPPIO DELL'ITALIA, LOCATELLI! - Azione sulla destra di Orsolini, Cutrone lavora un buon pallone in area e alla fine la palla arriva al centrocampista del Sassuolo che in controbalzo da due passi segna per la seconda volta a Posavec.​



22' - GOL DELL'ITALIA, BASTONI! Segna il difensore del Parma con uno splendido colpo di testa su assist del compagno di club DImarco. Primo gol in Under 21 per l'ex Atalanta, di proprietà dell'Inter.



17' - Ancora Italia pericolosa, con Mandragora che sfiora il gran gol con un sinistro dalla distanza.



15' - Straordinario sinistro di Dimarco su punizione da 25 metri: palla che dà solamente l'illusione del gol.



12' - Gran palla di Tonali per Cutrone, che controlla e calcia chiamando Posavec a un grande intervento: per r l'arbitro l'attaccante del Milan aveva controllato con un braccio.



8' - Grande intervento di Meret, che respinge la conclusione a giro di Basic. Poi il guardalinee alza la bandierina e segnalal fuorigioco.



1' - Fischio di inizio.