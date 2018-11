Italia-Inghilterra (calcio d'inizio alle ore 18.30) è un'amichevole tra nazionali Under 21. Dopo la sconfitta col Belgio e la vittoria sulla Tunisia, gli Azzurrini sfidano gli inglesi, imbattuti nel proprio girone di qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria. Che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno 2019, con l'obiettivo di qualificarsi all'Olimpiade di Tokyo 2020. Di Biagio si affida alla spina dorsale che sta facendo bene in Serie A: Audero in porta, Mancini in difesa, Zaniolo a centrocampo e Cutrone in attacco. Si gioca allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara: arbitra l'ucraino Romanov, diretta tv su Rai 2.



Under 21 - Amichevole



Italia-Inghilterra (ore 18.30)