in campo. Ldi Paoloaffronta la prima delle due amichevoli in programma nei prossimi giorni, in preparazione all'Europeo 2023, al quale gli Azzurrini si sono qualificati grazie al primo posto nel Girone F, senza perdere nemmeno una gara. Allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara, alle 17.30 di fronte c'è l'dell'irlandese Lee, anch'essa con in tasca il pass per il prossimo campionato europeo. Le due selezioni giovanili si sono scontrate 19 volte nella loro storia, con un bilancio di 8 vittorie per l'Italia, 5 pareggi e 6 successi inglesi. Il ct dovrebbe puntare su Bellanova e Udogie da esterni, a centrocampo sui due juventini Miretti e Fagioli e sull'ex bianconero, ora in prestito al Monza, Rovella. In attacco dovrebbe cominciare il tridente composto da Cambiaghi, Esposito e Pellegri.Plizzari; Okoli, Scalvini, Viti; Cambiaso, Miretti, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Cambiaghi.Bursik; Harwood-Bellis, Cresswell, Colwill; Sessegnon, Skipp, Palmer, Spence; Gallagher, Gomes; Brewster.3' e 5' Brewster (I)Brutto fallo di Gomes su Rovella: l'inglese viene ammonito, ma poteva essere assegnato anche il rosso.Inghilterra vicino al tris: miracolo di Okoli, che salva sul tiro a botta sicura di Gallagher.- Italia finalmente pericolosa, con il colpo di testa di Cambiaghi che termina alto, su bel cross dalla destra.Ancora il romanista Bove perde palla sulla trequarti avversaria, Gallagher serve un preciso rasoterra filtrante per Brewster che, inseritosi nei pressi del dischetto, calcia a rete e batte Plizzari.Subito rigore per l'Inghilterra: palla vacante in mezzo all'area, Bove entra da dietro su Gallagher nei pressi del dischetto. Il fischietto svizzero Dudic assegna il penalty, trasformato con tranquillità da Brewster, con un piatto destro rasoterra.- Inizia il match.