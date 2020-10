Torna in campo l'Italia Under 21, che somiglia più all'Under 20. All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa oggi alle 17 gli Azzurrini affrontano l'Irlanda U21 nella settima giornata di qualificazione all'Europeo di categoria, anche se in campo scenderà la selezione guidata da Alberto Bollini, a causa delle diverse positività al coronavirus riscontrate nel gruppo di Nicolato prima della partita con l'Islanda, poi rinviata.



Al gruppo dell'Under 20 sono aggregati Tonali, Cutrone, Sottil e Samuele Ricci, che sono già guariti dal Covid. L'Italia arriva dalla sconfitta per 3-0 in Svezia e dal rinvio della gara con l'Islanda: di fronte l'Irlanda di Crawford capolista (16 punti contro i 13 degli azzurrini, secondi), per uno spareggio per andare all'Europeo.





h 17 Under 21: Italia-Irlanda LIVE





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Italia (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci, Tonali, Muratore, Frabotta; Sottil, Cutrone



Irlanda (4-3-3): Banuzu; O’Connor L., Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor; Elbouzedi, Ronan; Obafemi



GRUPPO 1, la classifica:



Irlanda U 21 16

Italia U 21 13

Svezia U 21 12

Islanda U 21 12

Armenia U 21 3

Lussemburgo U 21 3





LA CRONACA: