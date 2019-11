Quarta gara del girone di qualificazione europeo per l'Under 21, impegnata quest'oggi contro l'Islanda. Terza in classifica con 7 punti, la Nazionale ha però giocato la metà delle partite della capolista Irlanda, prima a 13 punti. Con tre successi, dunque, gli azzurri agguanterebbero la vetta. Nicolato deve fare a meno degli infortunati Pellegrini e Bastoni, dello squalificato Kean e pure di Tonali, impegnato con la Nazionale di Mancini. Di fronte, allo stadio Mazza di Ferrara, c'è l'Islanda, seconda a quota 9 punti con quattro gare giocate.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Entrambe le squadre arrivano da quattro successi nelle ultime cinque gare: per l'Italia, un pari contro l'Irlanda, mentre l'Islanda una sconfitta contro la Svezia. Nell'unico precedente, successo azzurro per 1-0 nel 2006 con gol di Montolivo.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Italia: Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Ranieri, Sala; Maggiore, Carraro, Locatelli; Sottil, Pinamonti, Cutrone



Islanda: Gunnarsson; Sampsted, Leifsson, Palmason, Gunnarsson; Porsteinsson; Willumsson, Finnsson, Hauksson; Poroarson, Gudjohnsen



79' Doppio cambio per l'Italia: fuori Maggiore e Pinamonti, dentro Zanellato e Scamacca.



74' Lancio lungo di Ranieri per Pinamonti, ma l'attaccante non ci arriva. Anzi, dopo uno scontro di gioco viene ammonito.



67' Primo cambio per l'Italia: fuori l'autore del gol Sottil, dentro Adjapong.



63' Italia pericolosa: Sottil trova Pinamonti in area di rigore, il centravanti del Genoa calcia subito ma la palla finisce fuori.



55' Bell'iniziativa di Maggiore, che prova un passaggio filtrante per Pinamonti: bravo Gunnarsson in uscita.



51' Islanda pericolosa: sinistro dal limite di , bravo Carnesecchi a distendersi.



46' Subito chance per Cutrone: gran controllo dell'attaccante del Wolverhampton, che però davanti a Gunnarsson apre troppo il piatto destro. Palla fuori.



46' Si riparte



45' Termina qui il primo tempo: Italia avanti 1-0 grazie al gol di Sottil.



36' Ci prova Gabbia con un colpo di testa: palla alta



33' GOL DELL'ITALIA! Movimento di Cutrone sulla sinistra, cross al centro dove Pinamonti prolunga per Sottil, che sotto porta mette dentro l'1-0!



27' Islanda pericolossisima con Gudjohnsen: sinistro da dentro l'area, Carnesecchi è bravissimo a respingere.



25' Ci prova Sottil con un destro a giro dal limite dell'area: palla out.



18' Che chance anche per gli azzurri! Sinistro in corsa di Sala dal limite dell'area, Gunnarsson è bravissimo a respingere.



6' Islanda pericolosissima in contropiede: sinistro di Finnsson, palla sul palo!



12' Risponde l'Italia: destro di Cutrone, para Gunnarsson



11' Destro a giro di Porsteinsson: bravo Carnesecchi a distendersi



5' Lancio lungo per Pinamonti: l'attaccante del Genoa non riesce a concludere



2' Prova ad allungarsi l'Italia: fallo a metà campo su Cutrone



1' Si parte!