Under 21: Italia-Lettonia LIVE alle 18.15

L'Italia Under 21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia nell'estate 2025 e affronta i pari età della Lettonia Under 21, nella sesta giornata del Gruppo A, con calcio d'inizio allo stadio Manuzzi di Cesena a partire dalle 18.15. Gli Azzurrini guidano il gruppo da primi in classifica con 11 punti raccolti con 3 vittorie e 2 pareggi in 5 partite giocate finora, mentre i ragazzi di Aleksandrs Basovs sono invece la quarta forza del girone con 7 punti e all'andata l'8 settembre 2023 in casa fermarono Casadei e compagni sullo 0-0.





IL TABELLINO



Under 21, Italia-Lettonia





MARCATORI





LE PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Ndour, Casadei, Fabbian; Miretti; Colombo, Gnonto. Ct. Nunziata.



LETTONIA UNDER 21 (4-4-2): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Anmanis, Melniks, Melkis; Lizunovs, Vapne. Ct. Basovs.





ARBITRO: Philip Farrugia (MAL)





AMMONITI





I GOL E LE AZIONI SALIENTI