Dopo l’esordio vincente contro il Lussemburgo nelle qualificazioni per l’Europeo del 2023, l’Under 21 di mister Nicolato è favorita anche nel secondo match che si disputerà domani pomeriggio contro il Montenegro. Secondo gli esperti, un successo degli azzurrini si gioca a 1,09, il pareggio vale 9 volte la posta mentre sale addirittura a 20 volte un clamoroso successo esterno montenegrino. L’obiettivo per Tonali e compagni, oltre ai tre punti, è segnare il maggior numero di reti possibili in chiave differenza reti per un possibile arrivo finale a pari merito nel girone. Proprio per questo motivo l’over 2,5 si trova in quota a 1,45 contro il 2,45 dell’under 2,5. In vista di una partita spettacolare, la replica del 3-0 inflitto al Lussemburgo lo scorso venerdì vale 5,50 volte la posta, con il 4-0 che sale a 7,50.