L’Italia Under 21 riprende il cammino verso la fase finale degli Europei 2025. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata tornano in campo per il terzo appuntamento del Gruppo A dopo aver raccolto 4 punti finora, con il pareggio contro la Lettonia e la vittoria contro la Turchia: alle 17.45 l'avversario è la Norvegia di Jan Peder Jalland, allo stadio Marco Druso di Bolzano, per una storica prima, con gli ospiti che finora hanno conquistato 6 punti, frutto di due vittorie rispettivamente contro San Marino e Lettonia. Settimana non semplice per gli Azzurrini, reduci dal caso Nasti-Ruggeri, con l'attaccante del Bari rimandato a casa dopo aver rotto il naso con un pugno all'esterno atalantino. Tre punti da non fallire però, dopo il passo falso coi lettoni e in attesa dello scontro contro la capolista Irlanda.



I PRECEDENTI - In passato, Italia U21 e Norvegia U21 si sono sfidate cinque volte. La gara più lontana è datata 2004: gli Azzurrini riuscirono a vincere per 2-0. In seguito, due pareggi e altrettante sconfitte, di cui l’ultima subìta a giugno del 2023 in occasione degli Europei 2021, con il gol dell'attaccante della Salernitana Botheim.





ore 17.45, Under 21: Italia-Norvegia 1-0 LIVE - 23' Baldanzi (I)



Italia U 21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Ndour; Casadei; Baldanzi, Esposito.



Norvegia U 21 (3-4-3): Sjoeng; Lovik, Opsahi, Hjelde; Zafeiris, Gulliksen, Arnstad, Wolfe; Schjelderup, Hansen-Aaroen, Mvuka Mugisha.





LA CRONACA:



38' - Ancora Esposito vicino al raddoppio: tiro pericoloso da fuori area, deviato sopra la traversa.



35' - Anche Ndour sbaglia clamorosamente: a pochi metri dalla porta tenta un colpo di esterno che si spegne fuori.

Esposito a un passo dal raddoppio, spreca da pochi passi.Il trequartista dell'Empoli porta avanti gli Azzurrini, con un gran sinistro in diagonale che supera l'estremo difensore norvegese, su assist del romanista Bove e dopo aver vinto due rimpalli.Destro di Prati dalla distanza, Sjoeng respinge in tuffo.Rischio per l’Italia, fermato Mugisha in contropiede.- Match al via.Irlanda 9Norvegia 6Lettonia 4Turchia 3San Marino 0