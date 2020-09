L'Italia Under 21 torna in campo. Dopo il caso di positività di un giocatore (asintomatico lascia il ritiro, negativi tutti gli altri), gli Azzurrini di Nicolato affrontano alle 17.30 in amichevole la Slovenia, a Lignano Sabbiadoro. Un match importante per la selezione italiana, per preparare la gara di qualificazione agli Europei di categoria con la Svezia (Kalmar, 8 settembre). Su Calciomercato.com la diretta di Italia U21-Slovenia U21.



ITALIA-SLOVENIA 0-0 LIVE



PRIMO TEMPO







FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (4-3-3): Plizzari; Casale, Varnier, Bettella, Tripaldelli; Colpani, Melegoni, Maleh; Sottil, Esposito, Raspadori.

A disp.: Del Favero (GK), Adjapong, Esposito Sa., Carraro, Salcedo, Ranieri, Cuomo, Zanellato, Maggiore.

All.: Nicolato.​



SLOVENIA (4-4-2): Vekic; Rogelj, Brekalo, Horvat, Gnezda; Stor, Rom, Stojinovic, Sostaric; Celar, Gorencs.

A disp.: Frelih (GK), Ploj, Zec, Pišek, Medved, Kryeziu, Zaletel, Matko, Rener.

All.: Gliha.​