Dopo la delusione dell'Europeo Under 21 con l'eliminazione nel girone iniziale, l'Italia Under 21 torna in campo. Esordio per Carmine Nunziata, dopo l'addio di Paolo Nicolato, alla guida degli Azzurrini, contro la Lettonia, alle 16 presso lo Slokas Stadiona di Jurmala: il tecnico, dopo aver condotto l'Under 20 alla finale dei Mondiali di categoria, ora riparte dalla prima giornata di qualificazioni agli Europei di categoria. I lettoni guidano il girone dopo aver vinto il primo incontro con San Marino. Addio a Sandro Tonali, passato nella Nazionale maggiore, ma diversi innesti interessanti, come quello dell'ex Inter Cesare Casadei e del milanista Marco Nasti, ora al Bari.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LETTONIA (4-2-3-1): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Masiovs; Vientless, Meiniks; Kauselis, Vapne, Rascevskis; Lizunovs.



ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Miretti; Oristanio, Nasti.