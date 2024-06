Under 21, l'Italia batte la Francia e chiude al 3° posto il Tournoi Revello, ci pensa Cerri

2024 Getty Images

batte i parietà della Francia e chiude con una vittoria che vale il 3° posto il Tournoi Maurice Revello, torneo amichevole internazionale che però è servito al ct Carmine Nunziata per studiare le mosse del futuro. Decisiva nella finalina 3°-4° posto la rete diLa Nazionale Under 21 voleva chiudere il 'Tournoi Maurice Revello' nel migliore dei modi. Missione compiuta: nella finale per il terzo e il quarto posto, a Salon, gli Azzurrini hanno battuto 1-0 i padroni di casa della Francia. Decisiva, al termine di una partita equilibrata e che sembrava indirizzata ai rigori, una rete di Leonardo Cerri all'89', su assist di Volpato.

"Nonostante il caldo e il livello dell'avversario, è stata una partita ad alta intensità, in cui abbiamo giocato bene a calcio. Avremmo potuto vincere noi come avrebbero potuto farlo loro, alla fine siamo riusciti ad avere la meglio. Il bilancio è positivo. Siamo partiti così così, con tanti ragazzi nuovi: la cosa positiva è che siamo andati in crescendo fino a giocarci il terzo posto con la Francia. Un torneo utile per dare spazio a giocatori nuovi, e qualcuno si è rivelato molto interessante. Un torneo impegnativo ma che ci ha dato grosse indicazioni".

Nunziata ha riproposto il modulo con tre difensori. Davanti, invece, Tongya e Hasa alle spalle di Raimondo (Fontanarosa ed Esposito avevano lasciato il raduno dopo il match contro l'Indonesia). Buon avvio dell'Italia, che ha però perso per infortunio Pisilli (problema alla caviglia), sostituito da Zuccon. Dall'altra parte, invece, la Francia si è affidata a due giocatori che hanno disputato l'ultimo campionato in Italia (Tchaouna nella Salernitana, Bonny nel Parma) e a un'incursione di Mikelbrencis, conclusa con un destro deviato in angolo. Al 27' l'Italia ha sfiorato il vantaggio con una strana traiettoria partita dal sinistro Turicchia: la palla è rimbalzata davanti a Patouillet con il portiere che è riuscito a deviare in angolo. Nel finale di primo tempo, una punizione di Tchaouna controllata tranquillamente da Zacchi, un altro calcio piazzato stavolta di Hasa su cui è arrivata la respinta con i pugni di Patouillet e, nel recupero, un destro di Bianco bloccato dal numero 1 francese. Nella ripresa i primi cambi di Nunziata, che al 64' ha tolto Bianco e Hasa (con l'arretramento di Tongya sulla linea dei centrocampisti) e l'ingresso di Fini e Volpato. Ancora Tchaouna si è rivelato il giocatore più pericoloso della Francia, ma al 73' il suo sinistro è stato bloccato a terra da Zacchi. A 7' dalla fine, triplo cambio per l'Italia: Bonfanti, Pieragnolo e Cerri al posto di Turicchia, Veroli e Raimondo. E proprio Cerri, servito con un assist da destra da Volpato, ha messo in porta all'89' il pallone della vittoria, con la Francia che ha chiuso anche in 10 per l'espulsione di Mikelbrencis. Per gli Azzurrini, invece, la medaglia di bronzo e tante buone indicazioni per il futuro.

ITALIA-FRANCIA 1-0 (0-0 p.t.)ITALIA (3-4-2-1): Zacchi; Bertola, Ghilardi, Dalle Mura; Turicchia (dal 38' st Bonfanti), Bianco (dal 19' st Fini), Pisilli (dal 25' pt Zuccon), Veroli (dal 38' st Pieragnolo); Tongya, Hasa (dal 19' st Volpato); Raimondo (dal 38' st Cerri). A disp.: Rinaldi, Sassi, Zanotti, Faticanti. All. NunziataFRANCIA (4-3-3): Patouillet; Mikelbrencis, Zoukrou, Traore, Ouattara (dal 32' st Koudou); De Amorim (dal 32' st Camara), Atta, Michut (dal 42' st Keita); Tchaouna (dal 42' st Joujou), Abline, Bonny (dal 42' st Kalumba). A disp.: Mabon, Lienard. All. Chauvin

Marcatore: 44' st CerriArbitro: Le (Vietnam). Assistenti: Xie (Cina), Donjangreed (Thailandia). Quarto ufficiale: Bernatskaia (Kirghizistan)Note: espulso Mikelbrencis (F) al 48' st per somma di ammonizioni. ammoniti Bertola (I), De Amorim (F), Tchaouna (F), Zuccon (I), Michut (F), Abline (F), Camara (F)