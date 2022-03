Dopo la Nazionale, tocca all’Under 21 ritornare in campo. Gli azzurrini sono attesi nella sfida contro il Montenegro per la qualificazione agli Europei del 2023 che si terranno in Georgia ed in Romania. Nel girone F l’Italia è seconda e a un solo punto dalla Svezia ma con due partite in meno e con gli svedesi che, nell’ultima fiornata, hanno perso contro l’Irlanda. Proprio contro gli irlandesi l’ultima sfida anche per la Nazionale Under 21 che ha vinto 2-0 a Dublino con le reti di Lucca e di Cancellieri. Quasi tagliato fuori dalla qualificazione e al penultimo posto c’è il Montenegro che, nel match d’andata a settembre, ha perso 1-0 contro l’Italia con un gol di Colombo. Un vero tour de force per la nazionale allenata da Paolo Nicolato che continuerà martedì con la partita contro la Bosnia Erzegovina. Gli azzurri, che sono ancora imbattuti nel girone e, sognano di stappare il pass per Euro 2023





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MONTENEGRO UNDER 21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; Brnovic, Janjic; Vukcevic, Divanovic, Krstovic; Rakonjac



ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato





h 18.30 Under 21, Montenegro-Italia 0-0 LIVE





LA CRONACA:



1' - Al via il match.





LA CLASSIFICA:



Svezia 14 punti (7 partite giocate)

ITALIA 13 punti (5)

Bosnia Erzegovina 11 punti (8)

Irlanda 10 punti (6)

Montenegro 7 punti (7)

Lussemburgo 1 punto (7)