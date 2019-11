Dalla Nazionale maggiore all’Under 21, l’Italia ha sempre l’Armenia sul proprio cammino verso gli Europei. Se gli azzurri di Mancini hanno travolto 9-1 gli avversari centrando l’en plein di vittorie nel girone, quelli di Nicolato devono battere i pari età armeni per ottenere tre punti decisivi in vista della competizione del 2021. Per Cutrone e compagni la strada è spianata. L’Italia è seconda nel proprio gruppo di qualificazione, con tre punti in meno rispetto all’Irlanda ma con due partite in più da giocare. L’aggancio potrebbe arrivare già stasera in caso di vittoria con l’Armenia, squadra già battuta in trasferta 1-0. Sulla lavagna, si legge in una nota di Agipronews, l’undici di Nicolato è favorito a 1,06. L’azzurro sembra un colore da incubo per la nazionale armena visto che il ko sembra inevitabile con il pareggio a 9,25 e il «2» si gioca a 25. Sarà un’altra goleada? Probabile, visto che l’«Over 2,5» si gioca a 1,30, l’«Over 3,5» a 1,67 e l’«Over 4,5» (quindi almeno 5 gol tra le due squadre) a 2,45.