Dopo la vittoria per 1-0 contro il Montenegro - decisiva la rete di Colombo - il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha commentato così la partita a RaiSport: "E' un mini-ciclo molto delicato, non è facile fare risultato con tutti e il pareggio della Svezia con il Lussemburgo è la testimonianza di ciò che dico. L'obiettivo è dare un'anima alla squadra, e oggi mi sembra che siano stati fatti passi avanti. Non possiamo pretendere che i ragazzi abbiano tutta l'esperienza giusta, due giocatori sono arrivati solo ieri (Mulattieri e Lucca, ndr). Il girone? L'importante era partire con il piede giusto, il prossimo mini-ciclo non sarà semplice perché affronteremo Bosnia e Svezia".