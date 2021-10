Il ct della Nazionale Under 21ha parlato dal ritiro di Tirrenia, in vista degli impegni di qualificazioni all'Europeo 2023 contro Bosnia e Svezia: ", che ha pareggiato con la Svezia e ha perso immeritatamente con l'Irlanda. Una partita che sarà molto complicata, soprattutto perché è la prima delle due, contro una squadra molto ben organizzata e fisica, in un ambiente particolare.– continua il tecnico –Sulla presenza di, inizialmente chiamato dal ct della Nazionale A Mancini per sopperire all'infortunio di Pessina: ", quindi conosco lui e le sue qualità da molto tempo.Non è una cosa facile dal punto di vista emotivo e non è così scontato. Non ho nessun dubbio su di lui, è bravo, ha grande personalità ed è un ragazzo con cui mi lega anche un affetto particolare".