Il c.t. Dell'Under 21, Paolo Nicolato è stato l'ospite d'onore della 19esima edizione del Galà del Calcio Triveneto, che si è svolta oggi a Vicenza. Durante la manifestazione il c.t. ha toccato molti, partendo da Nicolò Zaniolo: “Ha dimostrato di avere grande capacità e doti fisiche. Va lasciato crescere perchè ha solamente vent'anni. Può giocare in vari ruoli: i suoi risultati negli ultimi due anni dimostrano che siamo di fronte a un giocatore di talento, che possiede tutte le caratteristiche per intraprendere una buona carriera”. E poi ancora sul talento della Roma: “E' un classe 99' ed è troppo presto per fare paragoni, c'è molta strada da fare, anche se gli ingredienti ci sono”.