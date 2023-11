Giornata di vigilia per l'Italia Under 21, che domani affronterà San Marino nella quarta giornata della fase a gironi di qualificazione all'Europeo 2025. Gli Azzurrini sono al secondo posto del gruppo E con sette punti dopo le prime tre giornate. Il ct Carmine Nunziata ha parlato così per presentare la gara di domani con San Marino: "La squadra sa che non possiamo sbagliare, contro la Lettonia abbiamo pagato una mancanza di motivazioni; non è vero che basta indossare la maglia della Nazionale per averle, vanno sempre ricercate".



FORMAZIONE - "Con la Norvegia abbiamo avuto una grande intensità ma ci è mancato il gioco. San Marino si chiude molto e riparte in contropiede, per questo saranno fondamentali le marcature preventive e la riaggressione. Sceglierò la miglior formazione possibile, se poi ci sarà la possibilità di far giocare altri ragazzi meglio ancora.



CALAFIORI - "Ha avuto una gran voglia di ricominciare a giocare ed è stato bravissimo, dal suo ritorno in Italia sta facendo bene e ha trovato un allenatore che gli ha cambiato ruolo. Più si dà spazio ai giovani e più crescono".