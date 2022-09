L'Italia under 21 torna in campo e lo fa per un'amichevole che ha però il sapore della sfida vera. Oggi a Pescara arriva infatti l'Inghilterra, protagonista di una nuova rivalità nata dopo la finale di Euro 2020 tra le selezioni maggiori, oltre che una delle selezioni con il vivaio più ricco e promettente. Ecco perché, nonostante il fattore casa, gli azzurri rincorrono i britannici nelle quote, dove il loro successo vale 3,05 la posta, contro quello dell'Inghilterra visto a 2,05. Più alta la quota del pari, che oscilla tra 3,55 e 3,60. Prevale il Goal nella gara dell''Adriatico', offerto tra 1,65 e 1,73, mentre il No Goal va da 1,94 a 2. Grande equilibrio invece tra l'Over, proposto tra 1,82 e 1,87, e l'Under visto tra 1,80 e 1,82. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c'è l'1-1, la cui quota va da 6,40 a 7, seguito dallo 0-1 proposto tra 7 e 7,75. La vittoria dell'Italia per 1-0 oscilla invece tra 9 e 9,75.