Non è partita bene l'avventura della nuova Under 21 di Carmine Nunziata. Gli Azzurrini hanno pareggiato 0-0 in casa della Lettonia, il capitano Pirola ha commentato così la gara: "Non è stato il debutto che ci aspettava - ha detto il nuovo capitano ai microfoni della Rai - Indossare questa fascia è stata un'emozione bellissima, ma oggi abbiamo sprecato tanto e non siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo fatto la partita giusta, ma ci conosciamo tutti da poco e non siamo riusciti a trovare il gol; queste partite sembrano sempre scontate, ma se non segni subito più si va avanti nella gara e più diventa complicato".