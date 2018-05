L'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio torna in campo questo pomeriggio: già qualificati all'Europeo del giugno del prossimo anno (torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020) in qualità di organizzatori, gli Azzurrini affrontano in amichevole il Portogallo. Il match si disputa allo stadio Coimbra Da Mota di Estoril alle ore 18:30. C’è grande attesa per valutare la crescita di Barella e compagni, chiamati a ben figurare contro una delle selezioni più forti d’Europa. Oltre al tecnico romano, è il match del ritorno anche di Patrick Cutrone, la cui eccellente stagione si è chiusa con un bilancio di 10 gol segnati in campionato e 18 reti ufficiali complessive, numeri che gli hanno consentito di venire convocato anche dalla Nazionale maggiore.



LE PAROLE DI DI BIAGIO - Di Biagio nella conferenza stampa che ha aperto il raduno ha voluto chiarire che il ritorno in Under 21 dopo l'esperienza in Nazionaela A non è certo una delusione per lui: "Lo spirito non è cambiato, anzi se possibile cercherò anche di dare qualcosa in più a questi ragazzi e prepararli ad una possibile convocazione in Nazionale A. Il mio modo di lavorare non cambia, non ripartiamo da zero, mi sono sempre confrontato con Evani e con tutti gli altri allenatori delle nazionali giovanili, quindi è una continuazione di quello che lasciato qualche mese fa. E anche le prossime partite le vivrò come sempre, preparandole nel modo migliore. Tante cose sono state dette e si continuano a scrivere sul mio futuro, ma il mio obiettivo è di preparare bene queste due gare e soprattutto i ragazzi in funzione dell'Europeo del 2019, poi non si sa mai cosa può succedere nella vita. Per quello che riguarda Mancini, ci siamo confrontati e mi sono subito messo a disposizione per dargli tutto il mio supporto per quanto riguarda la squadra, le dinamiche federali, l'organizzazione delle Nazionali".



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Portogallo (4-3-3): Pereira; Ferreira Fonseca, Ferro, Oliveira Fernandes, Ribeiro; Pedro Rodrigues, Horta, Antunes Eustaquio; Goncalves, Jota, Xadas.



Italia (4-3-3): Scuffet; Petretta, Romagna, Mancini, Calabria; Barella, Locatelli, Murgia; Parigini, Cutrone, Verde.



h 18.30 Portogallo U21-Italia U 21 3-1 LIVE

​12' e 19' Jota (P), 29' Parigini (I), 43' Goncalves (P?

​

LA CRONACA:



48' - Ancora Portogallo, pericoloso col neo-entrato Joao Felix.



45' FINE PRIMO TEMPO



43' TRIS PORTOGALLO! Triplica il Portogallo, con Goncalves: altro errore in difesa per l'Italia, con Romagna che scivola e lascia spazio a Xadas, che mette in mezzo per l'accorrente attaccante esterno del Benfica, il quale deposita a porta vuota.



31' - Ancora pericoloso il Portogallo: la difesa azzurra sonnecchia, Jota si inserisce e sfiora la tripletta personale.



29' ACCORCIA L'ITALIA! - Calabria mette in mezzo, svarione della difesa del Portogallo con Parigini che accorcia le distanze.



19' RADDOPPIO DEL PORTOGALLO - Ancora Jota! Goncalves scappa sulla fascia a Calabria, deposita al centro per l'accorrente Jota, che raddoppia mettendo a segno il secondo gol



12' GOL DEL PORTOGALLO - Diogo Jota taglia dietro a Calabria e infila Scuffet, lusitani in vantaggio!



1' - Subito pericolosi gli Azzurrini, con un inserimento di Verde.