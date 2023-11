L'Italia Under 21 di Carmine Nunziata scende in campo alle 18.30 al San Marino Stadium di Serravalle contro i pari età di San Marino, allenati da Matteo Cecchetti, nella quarta giornata del Gruppo A delle Qualificazioni agli Europei 2025. Gli Azzurrini, che hanno giocato solo tre partite, sono reduci da due successi consecutivi e si trovano al 2° posto con 7 punti, dietro l'Irlanda, a quota 9 punti, punteggio pieno e prossima rivale. L'Italia Under 21 deve fare a meno di Lorenzo Colombo, che ha lasciato il ritiro a inizio settimana, e anche di Fabio Miretti, causa dolore alla schiena.





Under 21, San Marino-Italia LIVE 0-0



SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giambalvo, Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli, Contadini; Sensoli, Famiglietti. Allenatore: Matteo Cecchetti



ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Calafiori; N’dour, Prati, Casadei; Volpato; P. Esposito, Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata



Arbitro: Hyytia (Finlandia)

Assistenti: Nykanen e Leppanen.

IV uomo: Viljanen.



LA CRONACA: