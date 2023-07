Dopo il flop all'Europeo l'Under 21 volta pagina. L'ex ct Paolo Nicolato ha ringraziato e salutato tutti con una lettera sui social e. Al momento non è stata presa ancora nessuna decisione, probabilmente la scelta definitiva verrà fatta dopo l'Europeo Under 19 che inizierà domani. Sul tavolo ci sono tre candidati:, collaboratore di Mancini nella Nazionale A,che da domani guiderà l'Under 19 all'Europeo e, reduce dalla finale del Mondiale Under 20 persa contro l'Uruguay.- Attuale collaboratore nello staff di Mancini, Evani potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Under 21 se dovessero essere seguite le indicazioni del Mancio. I due sono molto legati da quando giocavano,. Dal 2018 è nello staff di Mancini, che potrebbe caldeggiare il nome di Evani per avere una maggiore collaborazione tra Under 21 e Nazionale A.- Per ora la testa di Bollini è concentrata sull'Europeo Under 19 che partirà domani (Italia in campo alle 21 contro Malta),. Inoltre, Bollini ha fatto parte anche dello staff di Mancini nel ritiro pre Nations League.- Il terzo candidato è Carmine Nunziata, attuale allenatore dell'Under 20 che arriva da un secondo posto nel Mondiale di categoria dopo al finale persa contro l'Uruguay., e ora può essere premiato con la panchina dell'Unde 21. Analizzando i risultati in campo sarebbe il favorito: due finali europee con l'Under 17 e una mondiale con l'U20.- Nonostante abbia lasciato la panchina dell'Under 21. All'interno della Figc sono giorni di riflessioni e valutazioni, che hanno portato a considerare l'ex allenatore dell'U21 come possibile soluzione sulla panchina dell'Italia femminile in sostituzione di Milena Bertolini. L'altro nome è quello di Andrea Stramaccioni. L'Italia si prepara a vivere una rivoluzione sulle panchine di alcune nazionali, l'effetto domino può partire dopo l'Europeo Under 19.