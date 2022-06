Prosegue il programma delle qualificazioni agli Europei Under 21 e nel gruppo F, quello dell'Italia, è scesa in campo la Svezia: 3-0 sul campo del Lussemburgo (rigore Sarr, Hussein e rigore Walemark), la formazione di Petterson aggancia gli Azzurrini in vetta alla classifica a quota 17 punti, ma la squadra di Nicolato ha due partite in meno.