L'Under 21 riparte da Paolo Nicolato. La Federazione volta pagina dopo la fine della gestione Di Biagio, conclusa con l'eliminazione ai gironi nell'ultimo Europeo di categoria. Ecco le prime parole del nuovo ct: "E' una grande soddisfazione - riporta il sito della Figc - ringrazio il presidente per la fiducia. Sarò subito a disposizione del ct Mancini per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore".



IL NUOVO CT - Nicolato arriva sulla panchina dell'Under 21 dopo aver fatto tutte le trafile da ct a partire dall'U18; il punto più alto lo raggiunge con il secondo posto all'Europeo Under 18 in Finlandia con le lacrime di Kean e Zaniolo dopo il ko in finale contro il Portogallo. Nello stesso anno viene promosso ct dell'Under 20 con la quale chiude al quarto posto il Mondiale in Polonia. Ora una nuova avventura all'orizzonte per Paolo Nicolato, che da settembre inizierà il percorso di qualificazione verso l'Europeo Under 21 in programma nel 2021 in Ungheria e Slovenia.



AL CHIEVO CON CORINI - Dieci anni fa l'inzio dell'avventura di Nicolato da allenatore, tra le giovanili del Chievo e vice Corini sulla panchina gialloblù. Nel 2014 vince lo scudetto Primavera dopo il successo ai rigori in finale contro il Torino di Bonifazi e Benassi. Poco male se l'unico di quella rosa del Chievo arrivato in Serie A è Filippo Costa (oggi alla Spal), perché a Verona Nicolato si è coccolato e ha lanciato Diego Farias, arrivato a Verona a 15 anni e oggi attaccante del Cagliari: "Il giocatore più forte che abbia mai allenato" ammette il ct.



DI BIAGIO - Gigi Di Biagio chiude l'esperienza con l'Under 21 dopo otto anni tra Under 20, U21 e una parentesi sulla panchina della Nazionale A nel febbraio 2018 nelle due amichevoli contro Argentina e Inghilterra (una sconfitta e un pareggio) prima dell'arrivo di Roberto Mancini. E' stato lo stesso Di Biagio ad annunciare l'addio all'Under 21 in conferenza stampa dopo lo 0-0 tra Francia e Romania che ha decretato l'eliminazione dell'Italia dall'Europeo. L'ex ct aveva svelato di aver ricevuto proposte da Serie A e B ma di non averle ricevute perché sotto contratto con la Federazione. Ora Di Biagio è libero e sul mercato, il nuovo ct dell'Under 21 è Paolo Nicolato.