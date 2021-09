L'attaccante del Marsiglia, Cengiz Under ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Galatasaray: "Non vedo l'ora di affrontare una squadra turca, aspettavo questa occasione e voglio dimostrare cosa so fare. Vogliamo vincere. Terim? E' stato importante per me, con lui ho esordito in Nazionale e sono molto legato a lui, ma domani voglio fare una grande prestazione. L'addio alla Roma? E' successo grazie all'allenatore e al presidente. E' stata una delle migliori decisioni della mia carriera ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni di Sampaoli. Milik? Lo conosco, giocava nel Napoli. E' un ottimo giocatore ed è molto motivato, penso che porterà tanto alla squadra: sta facendo progressi in allenamento e spero ci porti qualità ed energie. Io sono in forma, non mi sento stanco".