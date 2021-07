Cengiz Under lascia ancora la Roma, dopo il negativo prestito al Leicester City, e approda al Marsiglia. Il giocatore turco è da ieri in città accompagnato dagli agenti Mirsad Turkcan e Utku Cenikli e ha svolto la prima parte delle visite mediche. L’attaccante classe ’97 si trasferisce in Francia in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro e percentuale del 20% sulla futura rivendita. Molto probabilmente, tra pochi giorni ritroverà anche Pau Lopez, anche lui vicino a lasciare la Roma con destinazione Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze.