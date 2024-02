Undertaker in campo per Al Nassr-Al-Hilal: Cristiano Ronaldo si esalta per la stella del wrestling WWE

WHY IS THE UNDERTAKER AT AL-HILAL VS AL-NASSR?! pic.twitter.com/zPl2jlQpSL — Project Football (@ProjectFootball) February 8, 2024

THE UNDERTAKER WILL BE PRESENTING THE RIYADH SEASON TROPHY AFTER THE GAME BETWEEN AL NASSR AND AL HILAL. pic.twitter.com/bCpLjscfYs — george (@StokeyyG2) February 8, 2024

Cristiano Ronaldo? Sergej Milinkovic-Savic? No,. Un'incredibile e gustosa sorpresa alla Kingdom Arena della capitale saudita, dove l'di CR7 e l'dell'ex laziale Milinkovic si sfidano per il trofeo della Riyadh Season.I tifosi calcistici e, soprattutto i fan del wrestling professionistico sono andati in visibilio quando le luci si sono spente e sono partite le note della famosa entrata di, tra le più famose e acclamate stelle WWE di tutti i tempi., vero nome dell'ex wrestler (inserito nella WWE Hall of Fame nel 2022), ha fatto il suo ingresso in campo prima dell'inizio della partita, ha fatto la sua rituale e celebre entrata per poi sollevare il trofeo della Riyadh Season, evento sportivo amichevole in Arabia Saudita.- L'ingresso di The Undertaker non ha divertito solo i tifosi sugli spalti e i telespettatori, ma anche i giocatori in campo. Milinkovic, ma soprattuttodiventato subito virale (immagine DAZN): l'asso portoghese è stato inquadrato felicissimo di vedere dal vivo l'ex stella di WWE e WWF (vecchio nome della federazione prima dell'attuale definizione).