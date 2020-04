Un affare non ancora interpretabile al 100%. Il giudizio sull'operazione Leo Duarte, chiusa dal Milan la scorsa estate, è inevitabilmente incompleto. Complice un ruolo da protagonista ritagliatosi per troppo poco tempo, ben presto oscurato da un lungo infortunio. Riavvolgiamo i fatti: nelle prime settimane - sotto la guida di Giampaolo - Duarte non vede mai il campo. Fino al 29 settembre, giorno della disfatta casalinga contro la Fiorentina, quando subentra a Piatek. Da lì in poi totalizza quattro presenze da titolare in sei gare.



RISORSA - L'andamento è altalenante: positivo contro la Spal, guadagna la sufficienza contro Genoa e Juve, ma affonda contro la Lazio, quando si perde in marcatura Ciro Immobile. Poi il turning point della stagione: infortunio alla caviglia, operazione e stop di 3-4 mesi. Alla ripresa del campionato ci sarà, e potrà essere un valore aggiunto. Sì, perché Duarte ha dimostrato di avere caratteristiche diverse dalla coppia Romagnoli-Musacchio e di potersi adattare al ruolo di terzino destro.



STRATEGIE - (Anche) da questo finale di stagione, dunque, dipenderanno le valutazioni del Milan. Gli undici milioni spesi la scorsa estate non sono pochi, motivo per cui i rossonero vogliono valorizzare l'operazione. Il brasiliano sarà determinante nelle strategie per il mercato estivo in difesa: qualora convincesse nel finale di annata, il Milan potrebbe puntare a un solo nuovo rinforzo. Altrimenti, porte aperte a una mini-rivoluzione di reparto...